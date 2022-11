© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti di oggi a Napoli e in Campania VARIE Dibattito pubblico dedicato al tema della gestione dei beni confiscati, a cura di Fondazione Con il Sud, in collaborazione con il Forum del Terzo Settore della Campania. Partecipano, tra gli altri, l'assessore alla legalità della Regione Campania Mario Morcone e l'assessore alla legalità del Comune di Napoli Antonio De Iesu. Napoli, La Gloriette, via Francesco Petrarca 50 (ore 10) (segue) (Ren)