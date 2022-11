Camorra: 37 arresti, tentavano di ripristinare il potere dei clan Schiavone e Bidognetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Carabinieri del Comando provinciale di Caserta hanno eseguito questa mattina un'ordinanza di custodia cautelare (in carcere e agli arresti domiciliari), emessa dal gip di Napoli su richiesta della Dda partenopea, nei confronti di 37 persone, alcune delle quali considerate elementi di spicco del clan dei Casalesi, fazioni Schiavone e Bidognetti. Le indagini hanno documentato le attività del clan camorristico nell'arco di oltre tre anni, consentendo di appurare lo svolgimento di incontri tra esponenti di vertice delle due fazioni criminali finalizzati a concordare il ripristino di una "cassa comune", pur mantenendo la loro sostanziale autonomia nei termini operativi, economici e territoriali storicamente a loro appartenuti. Un indagato inoltre avrebbe curato la pianificazione e la realizzazione delle dinamiche criminali della fazione Schiavone, al fine di attuare il controllo capillare del territorio e il reperimento di somme di denaro indispensabili per il sostentamento del gruppo, affermandosi quale punto di riferimento non solo per gli affiliati ma anche per coloro che, pur non appartenendo al clan, consapevoli della sua posizione di vertice, a lui si sarebbero rivolti al fine di giungere alla soluzione di controversie e dinamiche private. (segue) (Ren)