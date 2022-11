© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la legge di Bilancio, "i crediti d'imposta per le aziende passano dal 40 al 45 per cento per le aziende energivore e dal 30 al 35 per cento per le aziende non energivore". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa che segue il Cdm di ieri sera sulla manovra. (Rin)