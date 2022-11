Agroalimentare: Gustus si chiude con un +20 per cento di espositori e visitatori. De Negri, anno della svolta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Saluto tutti i presenti e li ringrazio per il loro grande contributo nel settore agroalimentare, uno dei comparti produttivi più importanti della nostra nazione, un baluardo dell'eccellenza italiana". Con queste parole il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, ha salutato con un video messaggio l'ottava edizione di Gustus, inaugurata domenica, che si è chiusa oggi alla Mostra d'Oltremare di Napoli. Numeri importanti quelli del salone dell'agroalimentare organizzato da Progecta: tre padiglioni, uno in più dello scorso anno, circa 170 espositori e 12mila visitatori professionali (entrambi registrano un +20% rispetto al 2021), 45 buyers nazionali e internazionali (più che raddoppiati rispetto all'edizione precedente) selezionati dall'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE) che hanno animato la tre giorni nel polo fieristico di Fuorigrotta. (segue) (Ren)