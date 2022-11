Agroalimentare: Gustus si chiude con un +20 per cento di espositori e visitatori. De Negri, anno della svolta (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una delle più importanti fiere italiane e non solo sull'enogastronomia. Sono particolarmente contenta che quest'anno si punti molto anche sull'internazionalizzazione - ha ribadito l'assessore alle Attività produttive del comune di Napoli, Teresa Armato - e la presenza a Gustus dell'Agenzia Ice è significativa perché è importante che i nostri prodotti, che sono conosciuti e apprezzati in tutto il mondo, possano diventare anche un business per le imprese che li producono e quindi diventare occasione di crescita e di sviluppo". "Dobbiamo rilanciare il nostro sistema delle fiere - ha sottolineato Nicola Caputo, assessore all'Agricoltura della Regione Campania - con iniziative come questa che sta riscuotendo un grandissimo successo anche perché si ricollega alla forza dei nostri territori e alla bontà delle nostre produzioni agroalimentari. è un'occasione per mettere in contatto domanda e offerta e per valorizzare i nostri prodotti. La Regione Campania è al fianco di Gustus perché è una delle fiere più importanti del settore e anche perché gli organizzatori riescono ad attrarre operatori importanti anche dalle altre regioni e dagli altri paesi". "È stato un grande piacere ­- ha spiegato Maria Caputo, consigliera delegata di Mostra d'Oltremare Spa - vedere i padiglioni pieni di espositori in piena attività: è un segnale importante per la ripresa, dopo la fase di stasi, di un settore strategico per l'economia italiana e il Made in Italy nel mondo. Su questo versante come Mostra d'Oltremare continueremo a fare la nostra parte, in piena sintonia con i nostri soci istituzionali e le imprese di riferimento". (segue) (Ren)