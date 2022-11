© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul price cap per il gas c’è “una proposta della Commissione che considero un passo in avanti importante. Ci sarà un consiglio europeo a metà dicembre e speriamo che si possa trovare lì una soluzione per avere dopo marzo un altro tipo di situazione”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa che segue il Cdm di ieri sera sulla manovra. (Rin)