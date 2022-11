Napoli: dal 25 al 27 novembre torna Pharmexpo, la fiera B2B del settore farmaceutico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le farmacie napoletane - ha commentato Riccardo Maria Iorio, presidente di Federfarma Napoli - sono testimoni della costante crescita di un evento fieristico oramai ampiamente consolidato come il più importante del Sud Italia nel settore farmacia, non solo per le imprese presenti ma anche per i momenti di dibattito ed approfondimento previsti nell'intero fine settimana. La farmacia inizia a cambiare pelle: non più mero luogo di dispensazione di farmaci, ma un vero e proprio avamposto sanitario come dimostrato in periodo di pandemia. Un ruolo da consolidare anche adesso che, per fortuna, l'apice dell'emergenza sanitaria sembra essere ormai alle spalle, offrendo ai cittadini sempre maggiori servizi". Anche nel 2022 torna l'associazione italiana celiachia che proporrà l'evento 'La cucina senza glutine' con la blogger Rosa Maria Zito e un contest del senza glutine. Spazio anche al padel sabato alle 15:30 con l'evento 'La traumatologia nel padel: gli infortuni ed i rimedi in farmacia'. Si parlerà, poi, anche di integratori, di pubblicità, e-commerce e inclusione (Ren)