Agroalimentare: Gustus si chiude con un +20 per cento di espositori e visitatori. De Negri, anno della svolta (4)

- Soddisfazione da parte delle federazioni presenti a Gustus che durante i tre giorni hanno dato vita ad eventi di ogni tipo. La Fipgc, con il presidente Matteo Cutolo, ha tenuto in fiera la selezione dell'Italia centro meridionale, vinta dal giovane Antonio Manfredi, per le qualificazioni al campionato mondiale di tiramisù in programma a Milano nell'ottobre 2023. La Fic, guidata da Rocco Pozzulo, e la Urcc, guidata da Luigi Vitiello, hanno svolto la Conferenza programmatica delle Regioni e delle Province dell'area Sud. E ancora Federcarni Campania che, con il presidente Piero Pepe, ha aumentato ancora i propri spazi al salone e per due giorni si è dedicata alla formazione intensiva. Gustus è stato anche il palcoscenico della premiazione da parte di Luciano Pignataro e Il Mattino delle migliori pizzerie della Campania. Non sono mancati ospiti d'eccezione come lo chef due stelle Michelin Gennarino Esposito che, in un affollatissimo stand della Regione Campania, ha tenuto uno showcooking dedicato alla genovese e ha evidenziato: "È importante venire qui a Gustus, un luogo di scambi di idee, di commercio, ma anche di riflessione. È un luogo dove uno prende il polso di quella che è la situazione generale del mondo della ristorazione e della gastronomia. Ci sono diversi segnali di evoluzione del nostro mondo". (Ren)