Campania: De Luca, pubblicato bando di gara per nuovo Santobono

- "Dopo mesi di lavoro per il nuovo ospedale Santobono di Napoli, destinato a diventare ancora di più un polo nazionale ed europeo per la pediatria, è stato pubblicato il bando della gara europea per la progettazione. Prosegue l'impegno straordinario della Regione per la riqualificazione di tutte le strutture sanitarie e per consolidare e sviluppare punti di eccellenza nella nostra regione". Lo ha annunciato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. La gara scade il 28 dicembre prossimo. (Ren)