Campania: fiumi, livelli idrometrici in crescita per le piogge dello scorso fine settimana

- In Campania, nella giornata di ieri, rispetto al 14 novembre scorso, nelle 29 stazioni di riferimento poste lungo i fiumi si registrano 20 incrementi dei livelli idrometrici, 8 cali ed una invarianza. I valori delle foci sono stati condizionati da marea calante ed a circa un’ora al picco di bassa e da mare mosso. Questa terza rilevazione di novembre 2022 – nonostante le precipitazioni appena concluse – presenta dati idrometrici in decrescita proprio lì dove nelle giornate del 19 e 20 novembre le piogge avevano invece incrementato più diffusamente i livelli. Rispetto al 14 novembre, i livelli idrometrici dei fiumi offrono informazioni uniformi. Il Sele è in aumento, e presenta livelli idrometrici superiori alle medie del quadriennio 2018/2021 in tutte le tre stazioni idrometriche fondamentali. Il Sarno è in aumento nel basso corso. Il Volturno è in aumento sulla settimana precedente, ma il maggiore fiume del Sud resta con valori al di sotto delle medie dell’ultimo quadriennio in tutti e tre gli idrometri fondamentali. Il Garigliano è stabile nell’alto corso, mentre aumenta a valle e con tutti e due gli idrometri fondamentali al di sotto delle medie dell’ultimo quadriennio. Intanto, il lago di Conza della Campania su fiume Ofanto presenta un incremento notevole dei volumi, mentre sono in deciso aumento i bacini del Cilento su fiume Alento. E’ quanto è emerso dall’indagine settimanale dell’Unione regionale Consorzi gestione e tutela del Territorio e Acque Irrigue della Campania (Anbi Campania). (Ren)