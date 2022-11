Napoli: domani incontro su servizi educativi e sociali per minori disagiati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incontro sarà aperto dai saluti degli assessori comunali all'Istruzione, Maura Striano, al Welfare, Luca Trapanese, e del direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, Ettore Acerra. Prenderanno parte alla Tavola Rotonda personalità di spicco nel settore dell'Infanzia: Anna Serafini, Coordinatrice Nazionale del Piano per la Garanzia Infanzia; Giuseppe Scialla, Garante dell'Infanzia della Regione Campania, Maria de Luzenberger, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, Emilia Narciso, Presidente Comitato Unicef Campania, Nicola Graziano, Consigliere Nazionale Unicef Italia. Modererà Francesca Marone, coordinatrice del Corso di Laurea Magistrale in Coordinamento dei Servizi Educativi per la prima infanzia e il disagio sociale presso l'Università di Napoli Federico II. (Ren)