Maroni: De Luca, non separò mai la battaglia delle idee dal rispetto degli interlocutori

- "Apprendo con grande tristezza della scomparsa di Roberto Maroni. Nell'esprimere il mio più profondo cordoglio alla sua famiglia, voglio ricordare l'esponente politico che ha espresso nella sua attività di dirigente politico e presidente della Regione Lombardia, una grande capacità di rapporti umani, una grande sobrietà e la capacità di non separare mai la battaglia per le idee dal rispetto per i suoi interlocutori". Lo ha scritto in un post su Facebook, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. "Scompare con Roberto un esponente delle istituzioni che non ha mai perduto il senso dell'umano", ha aggiunto il governatore campano. (Ren)