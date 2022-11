Legge Bilancio: Meloni, oltre quattro miliardi per taglio cuneo fiscale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la manovra, facciamo “un taglio del due per cento del cuneo fiscale per redditi fino a 35 mila euro, interamente lato lavoratore, ma aggiungiamo un ulteriore un per cento per i redditi fino a 20 mila euro”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa che segue il Cdm di ieri sera sulla manovra. Questo, ha spiegato, “costa oltre quattro miliardi di euro” e mostra che “un’altra grande priorità l’abbiamo data al taglio del costo del lavoro”. (Rin)