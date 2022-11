Maltempo: Protezione civile, allagamenti e caduta alberi, nessuna forte criticità da territori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La forte perturbazione in corso sul Paese sta causando puntuali disagi come allagamenti e caduta alberi ma al momento non si segnalano forti criticità dai territori. Soccorritori e volontari attivi per ridurre gli effetti del maltempo". Lo scrive su Twitter il Dipartimento della Protezione Civile nell'aggiornamento di questa mattina alle ore 9. Ieri era stata diramato un allerta meteo in diverse regioni italiane: allerta rossa su Abruzzo e Sardegna, allerta arancione in nove regioni ovvero in zone di Abruzzo, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Sardegna, Molise, Basilicata, Campania e Veneto e allerta gialla in tredici: in parti dell'Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Sardegna, Umbria, Veneto, Basilicata, Puglia e Sicilia. (Rin)