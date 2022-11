© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per consentire alcuni lavori relativi al fabbricato ubicato al civico numero 8 di via Anticaglia sarà istituito, dalle ore 7 alle ore 18 di giovedì 24 novembre, il divieto di transito veicolare nella suddetta via nel tratto di strada compreso tra le intersezione con vico Cinquesanti e via San Paolo. E' quanto ha disposto un'ordinanza del comune di Napoli.(Ren)