Legge Bilancio: Centro Studi Polaris (Fmpi), manca Formazione 4.0

- "Nella manovra di Bilancio, approvata dal Governo, manca la prosecuzione del credito di imposta per la Formazione 4.0, un importante strumento di supporto per le imprese. Auspichiamo che tale carenza venga dal Governo prontamente recuperata".E' quanto ha affermato il Centro Studi Europeo, "Polaris" della Federazione Medie e Piccole Imprese (Fmpi). "Formazione 4.0 costituisce un importante sostegno ai progetti di formazione sull'innovazione digitale e tecnologica per le imprese, fondamentali per l'attuazione del PNRR - ha sottolineato il presidente del Centro Studi Europeo Polaris (FMPI) Giuseppe Fontanarosa -,quindi riteniamo che esso sia irrinunciabile e che debba far parte di quei provvedimenti per le imprese sui quali il Governo dovrebbe puntare per rilanciare economia e lavoro". (Ren)