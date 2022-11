Agroalimentare: Gustus si chiude con un +20 per cento di espositori e visitatori. De Negri, anno della svolta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per Gustus - il commento dell'organizzatore della fiera Angioletto De Negri - questo è stato l'anno della svolta: aumento degli spazi, degli stand, dei visitatori e dei buyers. E sono tante le aziende, presenti e nuove, che già ci stanno facendo richieste per partecipare l'anno prossimo. La Regione ci ha invitato a prendere nuovi spazi da dedicare alla Dieta mediterranea. Così come Cna ha manifestato l'intenzione di partecipare l'anno prossimo con le aziende aderenti a livello nazionale". Per Carlo Ferro, presidente di Agenzia Ice che in fiera ha organizzato anche un convegno sull'internazionalizzazione per le imprese food&wine, "il settore agroalimentare del Mezzogiorno ha le carte in regola per rafforzare il suo ruolo strategico e rappresentare un fattore di traino economico per quest'area, puntando a un alto posizionamento in termini di qualità e al forte legame col territorio. Al Sud l'export agroalimentare pesa il 16% sul totale, ed è al secondo posto per importanza. Il Sistema Paese è a fianco delle imprese, non solo del settore, e come ICE stiamo lavorando per supportarne la competitività attraverso un piano di 20 nuove azioni, 20 cose nuove che 4 anni fa non facevamo, nei campi del digitale, dell'e-commerce, della formazione e della tutela del Made in Italy". (segue) (Ren)