- La crescita del Pil dell'Italia dovrebbe attestarsi al 3,7 per cento nel 2022 per poi rallentare allo 0,2 per cento l'anno successivo prima di un "modesto" rialzo all'1 per cento nel 2024. E' quanto emerge dalle stime dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse).(Frp)