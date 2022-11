Turismo: FdI, De Luca marginalizza settore trainante per economia campana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È inaccettabile la politica di marginalizzazione nei confronti di un comparto nevralgico come il turismo, messa in atto dal presidente della Regione Campania De Luca. Escludere le aziende turistiche tra quelle che beneficeranno di aiuti pari a 58 milioni di euro, previsti dal bando regionale sul 'caro bollette', è uno schiaffo ingiustificabile verso un comparto che traina la crescita del Pil nazionale, come stabilito dall'Istat. Anche l'economia della Campania, secondo i dati di Bankitalia, cresce grazie al mondo produttivo turistico: nei primi sei mesi dell'anno, infatti, l'incremento registrato è pari al 5,5%. Alla luce di questi dati appare illogico il modo di procedere del presidente della Regione. Un atteggiamento sordo alle richieste di aiuto degli operatori del comparto alberghiero della Penisola Sorrentina, con molte strutture che saranno inevitabilmente costrette a chiudere nel periodo invernale. Ecco come De Luca sostiene e ringrazia un settore pilastro dell'economia campana". Lo hanno dichiarato il deputato e responsabile nazionale Turismo di Fratelli d'Italia, Gianluca Caramanna, il senatore e coordinatore FdI Campania, Antonio Iannone, e il dirigente del dipartimento Turismo dII, Luca Ferrari. (Ren)