Legge Bilancio: Meloni, tre tasse piatte, aiuto a ceto medio non a ricchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questa manovra “ci sono tre tasse piatte”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa che segue il Cdm di ieri sera sulla manovra. C’è quella “sui redditi incrementali alle partite Iva che hanno una tassa piatta del 15 per cento sul maggiore utile conseguito rispetto al triennio precedente con soglia massima 40 mila euro, il che dimostra che si tratta di una misura rivolta al ceto medio, che non favorisce i ricchi e riconosce i sacrifici di chi lavora”. C’è poi “l’aumento della tassa piatta al 15 per cento per gli autonomi, con fatturato fino a 85 mila euro”, e c’è “per i lavoratori dipendenti una tassa piatta al 5 per cento sui premi di produttività fino ai 3mila euro”, ha aggiunto. (Rin)