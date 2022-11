Napoli: al via i Weekend di Accogliere Ad Arte dedicati a chi lavora a contatto con turisti e cittadini (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Accogliere Ad Arte Napoli è un progetto di valorizzazione del patrimonio culturale della città che dal 2017 coinvolge coloro che per professione hanno un quotidiano rapporto con residenti, turisti e visitatori in un percorso di conoscenza del patrimonio culturale della città per renderli i primi e più appassionati portavoce e custodi consapevoli. Ideato e coordinato dall'associazione Progetto Museo e promosso da numerosi musei partenopei e luoghi della cultura (tra questi Museo Archeologico Nazionale di Napoli, Cappella Sansevero, Catacombe di San Gennaro, Pio Monte della Misericordia, Museo Real Bosco di Capodimonte, Teatro San Carlo, Complesso Museale delle Anime del Purgatorio ad Arco), Accogliere Ad Arte lavora per creare una comunità dell'accoglienza diffusa sul territorio che si faccia portavoce delle sue bellezze e, al contempo, parte attiva e consapevole nella custodia e valorizzazione del territorio. Dal 2016 ad oggi ha coinvolto oltre 1500 persone che per professione sono in quotidiano contatto con i cittadini e con i visitatori in un programma di incontri e visite guidate al patrimonio culturale di Napoli. Divenuto un modello di valorizzazione del patrimonio con la partecipazione dei cittadini, Accogliere Ad Arte è in corso di realizzazione anche a Brindisi, Matera e Procida nell'ambito del programma di attività di Procida Capitale Italiana della Cultura 2022. Il ciclo Dialoghi di Comunità è partito nel 2018 ed ha avuto negli anni come ospiti Marco D'Eramo, giornalista e scrittore, Marco Zurzolo, sassofonista e fondatore di ZTL - Zurzolo Teatro live, l'antropologo e giornalista Marino Niola, Stefano Consiglio, direttore del Dipartimento di Scienze Sociali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, la giornalista Cinzia Del Maso, il fondatore di Farm Cultural Park Andrea Bartoli, gli artisti Bianco-Valente, il professore di Urbanistica del Politecnico di Milano Gabriele Pasqui, la ricercatrice Paola Piscitelli, Michelangelo Russo, Direttore del Dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, lo scrittore Silvio Perrella. (Ren)