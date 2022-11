Energia: Urso, l'Europa vince la sfida della transizione se fa partnership con Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Io penso che l’Europa la sua sfida sulla transizione energetica la può vincere se riesce a realizzare una politica win win con l'Africa. E' lì che ci sono le materie prime che servono al nostro sviluppo e dove c'è maggior sviluppo demografico. Lo ha affermato il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, intervenendo in collegamento durante la presentazione del nuovo libro del direttore del quotidiano 'La Repubblica' Maurizio Molinari a Torino. "In questa partnership l’Italia potrebbe svolgere un ruolo fondamentale e qui mi riferisco all’esempio di Enrico Mattei nel dopoguerra. Guardo all'Africa non per sfruttarla ma per crescere insieme ad essa", ha concluso Urso. (Rpi)