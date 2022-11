Immigrazione: Piantedosi, il sogno migratorio dei giovani che vengono dall'Africa dobbiamo gestirlo noi. Non i trafficanti - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- "Non abbiamo lezioni da imparare da altri". Così il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi al termine del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza tenutosi questa mattina a Napoli, rispondendo a una domanda dei cronisti sul tema migratorio e su come il governo intende gestirlo. "L'Italia ha delle esperienze che vanno messe a sistema, rese istituzionali per essere il contraltare di quelle che sono le azioni di fermezza: parlo - ha spiegato - di canali di ingresso legali". "Il sogno migratorio dei giovani provenienti dall'Africa lo dobbiamo gestire noi assieme ai paesi da cui provengono. Non certo i trafficanti", ha concluso. (Ren)