Energia: Urso, caso Lukoil mostra necessità autonomia energetica

24 luglio 2021

- Stamattina ho dovuto affrontare per due ore un tavolo che riguarda la conseguenza dell'invasione Russa in Ucraina. Una grande impresa italiana controllata a capitale russo e messa in crisi dall'applicazione delle sanzioni al petrolio russo. E' l'esempio di quello che dobbiamo fare: riuscire a capire che dobbiamo realizzare anche l'autonomia energetica nel nostro Paese per garantire le nostre libertà. Lo ha affermato il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, intervenendo in collegamento durante la presentazione del nuovo libro del direttore del quotidiano 'La Repubblica' Maurizio Molinari a Torino.(Rpi)