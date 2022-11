Regionali: Carfagna, Moratti è profilo giusto per vincere in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi in Lombardia corriamo per vincere. Non so cosa intenda fare il Pd, forse corre per evitare un'altra scissione, per non scontentare il M5S. Non si capisce quale sia il loro obiettivo. Il nostro è quello di vincere e Moratti è il profilo giusto". Lo ha detto Mara Carfagna parlando all'assemblea nazionale di Azione che si sta tenendo questa mattina a Napoli al Teatro Politeama. "La candidatura della Moratti è per noi un punto di forza e di orgoglio. Questo dimostra qual è la strategia di Azione e Italia Viva, ovvero puntare sulle competenze, sulla capacità, sui risultati che sono stati prodotti nel corso di un'azione di governo, in questo caso dell'assessore lombardo alla sanità Letizia Moratti" ha spiegato l'ex ministro. (Ren)