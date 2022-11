Azione: Gelmini, abbiamo responsabilità enorme: superare deriva populista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie al lavoro fatto in questi anni da Carlo Calenda, oggi Azione è una grande comunità umana e politica, aperta anche a chi, come me, viene da esperienze diverse. Abbiamo tanto da fare in Parlamento e sul territorio, abbiamo una responsabilità enorme: dare un'alternativa credibile all'Italia, superare la deriva populista e la logica dell'uno vale uno, cambiare alla radice quello che la politica è diventata in questi anni". Lo ha affermato Mariastella Gelmini, vicesegretario nazionale e portavoce di Azione, durante l'assemblea nazionale di Azione in corso al Teatro Politeama di Napoli. (Ren)