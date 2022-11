© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Battendo Casper Rudd in finale Novak Djokovic ha trionfato ieri per la sesta volta alle Atp Finals. Con il successo di Torino, arrivato in due set, il Serbo ha eguagliato il record di Roger Federer nel torneo internazionale. Le Atp torneranno nel capoluogo Piemontese con l’edizione 2023. (Rpi)