Caserta: Zinzi (Lega), no al bilancio ma impegno per la città

- "Oggi in Aula abbiamo votato no allo schema di bilancio consolidato, ma ribadito il nostro impegno per Caserta. Questa che sta iniziando sarà una stagione di riforme e di grandi opportunità per l'Italia, il nostro territorio non può permettersi di restare indietro. Al di là della distanza sul piano politico con l'Amministrazione Marino, da parlamentare casertano lavorerò sempre per fare gli interessi della nostra Città. L'auspicio è che tutti colgano l'opportunità di avviare una fase di impegno istituzionale per Caserta e per i casertani. L'Aula del Consiglio comunale torni ad essere un luogo di confronto serio sui grandi temi e progetti per la Città". Così Gianpiero Zinzi, deputato della Lega e capo dell'opposizione di centrodestra in consiglio comunale a Caserta, nel corso del suo intervento a Palazzo Castropignano.(Ren)