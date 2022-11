Camorra: arrestato nipote boss casalesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una nuova misura cautelare ha colpito Nicola Schiavone, 42 anni, nipote del boss dei Casalesi, Francesco, detto Sandokan. La Dia di Napoli ha eseguito un provvedimento restrittivo emesso dal gip partenopeo contro di lui e Alessandro Ucciero, 52 anni, per associazione a delinquere di stampo mafioso, fittizia intestazione di beni, riciclaggio e auto riciclaggio, questi ultimi reati aggravati dalla finalità e modalità mafiose. L'inchiesta ha monitorato l'attività dei Casalesi nella gestione degli appalti pubblici. Nicola Schiavone dopo la sua scarcerazione, ha convocato diversi imprenditori che beneficiavano di un accordo economico criminale con il clan, ottenendo forniture di materiali edili o esecuzione di appalti pubblici, o che avevano usufruito di somme di denaro consegnate in passato e delle quali richiedeva la restituzione. Inoltre, le attività investigative hanno consentito di accertare la riconducibilità a lui di una società attiva nel settore degli appalti pubblici che aveva fittiziamente intestato a Ucciero. La società costituita si occupava di lavori edili con la pubblica amministrazione mediante contratti di avvalimento non avendo attestazioni soa. (Ren)