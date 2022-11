Governo: Lo Russo, su manovra governo confronto in assemblea Anci penso sarà centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Certamente l'assemblea Anci che partirà domani alla presenza del Presidente della Repubblica Mattarella sarà un momento di confronto importante rispetto alla manovra del governo. Lo ha affermato il sindaco di Torino Stefano Lo Russo commentando le prime azioni dell'esecutivo Meloni. "Questo governo sta facendo quello che ha promesso in campagna elettorale penso sia giusto che lavori. Io non sono convinto su alcune cose, poi vedremo nel merito cosa arriverà in Parlamento. Durante l'assemblea Anci credo che il presidente Decaro metterà insieme alcuni punti che sono trasversali a livello politico", ha concluso Lo Russo. (Rpi)