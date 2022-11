Governo: Carfagna, nessuna opposizione pregiudiziale ma sembrano dilettanti allo sbaraglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nostra non sarà un'opposizione pregiudiziale, ma siamo alternativi a questo governo, i cui primi passi sono un po' da dilettanti allo sbaraglio". Lo ha afferamato Mara Carfagna a Napoli, a margine dell'assemblea nazionale di Azione, che ha poi aggiunto: "Avete mai visto un presidente del Consiglio che va in conferenza stampa a rivendicare una norma sui rave come fiore all'occhiello del governo e il ministro dell'Interno che, il giorno dopo, dopo una pioggia di critiche da opposizione e maggioranza, dice che quella norma è stata scritta male e dev'essere corretta?" "Vi sembra normale - ha incalzato Mara Carfagna - che un ministro della Repubblica giuri nelle mani del Presidente della Repubblica come ministro per il Sud e il Mare e, venti giorni dopo, si ritrovi a essere ministro della Protezione civile? Che serietà è questa? Che senso dello Stato è questo? Che patrioti sono quelli che giocano delle deleghe dei ministri, infischiandosene della solennità del giuramento dinanzi al Presidente della Repubblica?". (Ren)