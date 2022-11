Immigrazione: Carfagna, non hanno fatto il blocco navale promesso ma un capolavoro diplomatico e umanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per anni abbiamo sentito dire: 'risolveremo il problema degli sbarchi clandestini con il blocco navale'. Poi sono arrivati al governo e il blocco navale non l'hanno fatto per la semplice ragione che non si può fare. Sta succedendo quello che è successo negli anni scorsi, tutti i naufraghi sono scesi dal primo all'ultimo, e quei pochi che non sono sbarcati sono andati in Francia, aprendo una crisi diplomatica nel momento stesso in cui noi abbiamo più bisogno dell'alleanza con la Francia su partite strategiche. Un capolavoro politico, diplomatico e anche umanitario". Lo ha detto Mara Carfagna, oggi a Napoli al teatro Politeama, durante l'assemblea nazionale di Azione. (Ren)