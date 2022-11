© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Assemblea nazionale di Azione, riunita a Napoli, ha deliberato l’elezione di Mara Carfagna a presidente del partito con le seguenti percentuali: 83,8 per cento favorevoli; 10,6 per cento contrari; 5,6 per cento astenuti. (Rin)