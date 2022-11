Autonomia: De Luca, impegnati da anni contro idea devastante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Regione Campania è impegnata da anni in una battaglia contro l'idea devastante dell'autonomia differenziata delle Regioni". Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della consueta diretta facebook del venerdì. "Abbiamo riavviato questa battaglia - ha aggiunto - dopo che il ministro Calderoli ha presentato una bozza di disegno di legge che avrebbe dovuto concretizzare l'autonomia differenziata. Questa volta - ha sottolineato - abbiamo registrato un grande interesse anche da parte di altre Regioni meridionali e non solo meridionali rispetto ai rilievi critici avanzati dalla Regione Campania. In passato eravamo soli a fare questa battaglia, oggi vedo che il fronte si è allargato". (Ren)