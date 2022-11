Sanità: Casillo e Carotenuto (Pd), partono i lavori per la riapertura del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Boscotrecase

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Finalmente la direzione dell'Asl Napoli 3 Sud ha affidato i lavori di manutenzione straordinaria edile ed impiantistica del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Boscotrecase. Questi lavori, per un ammontare di circa 190 mila euro serviranno a riattivare un servizio essenziale per la nostra comunità, ma sono anche propedeutici ad un progetto più articolato volto a far diventare l'Ospedale Sant'Anna e Madonna della Neve di Boscotrecase un vero e proprio punto d'eccellenza", è quanto hanno dichiarato in una nota congiunta Mario Casillo e Pietro Carotenuto, rispettivamente capogruppo regionale del Partito Democratico e primo cittadino di Boscotrecase. "In un recente incontro avuto con il nuovo direttore generale dell'Asl Napoli 3 Sud, Giuseppe Russo, abbiamo ribadito che oggi più che mai è necessaria la riapertura del pronto soccorso. Ma allo stesso tempo siamo consapevoli che solo questo non basta per veder di colpo garantito a tutti i cittadini dell'area boschese e torrese il diritto alla salute. L'Ospedale di Boscotrecase ha bisogno di strumenti, professionalità e tempi certi. Da tempo stiamo portando avanti un duro lavoro che ha visto classificare la struttura ospedaliera come Dea di I° livello. Continueremo a lavorare ed essere da pungolo per i vertici dell'Asl Napoli 3 Sud affinché gli investimenti nei reparti e sul personale si concretizzino quanto prima", hanno concluso i due esponenti del Partito Democratico.(Ren)