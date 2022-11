Cultura: a Napoli uno spazio per riflettere sui temi dell'inclusione e dell'emancipazione sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno spazio per riflettere sui temi dell'inclusione e dell'emancipazione sociale: mercoledì 23 novembre, a partire dalle ore 9, al Pio Monte della Misericordia (Salone delle Assemblee, Via dei Tribunali 253, Napoli) si terrà l'incontro Talk/01-Nuovi spazi per i diritti dell'abitare e del lavoro, a cura della Rete Sociale del Pio Monte della Misericordia. Dopo i saluti e la presentazione della giornata di Nicola Caracciolo di San Vito, Governatore del Pio Monte della Misericordia, interverranno: Suor Marisa Pitrella, Figlia della Carità, Direttrice Caritas Diocesana di Napoli, Maria Rosaria Rocco, Architetto, Ordine degli Architetti Provincia di Napoli, Laura Lieto, Assessore all'Urbanistica del Comune di Napoli, Tommaso D'Alterio, Direttore Generale Fondazione Isaia, Luca Trapanese, Assessore Politiche Sociali del Comune di Napoli, Giovanna Binetti, Segretario Generale Fondazione Affinita. La mattinata si articolerà in due sessioni – Nuovi spazi per il diritto all'abitare e Nuovi spazi per il diritto al lavoro – e sarà coordinata da Arnaldo Rossi, Rosario Di Lorenzo, Glauco Iermano, in rappresentanza della Rete. A partire dal lavoro quotidiano che le organizzazioni, associazioni e fondazioni partner della Rete Sociale del Pio Monte della Misericordia, realizzano da anni sul territorio napoletano nell'ambito socio-educativo-sanitario, l'incontro vuole stimolare conoscenza, riflessione, approfondimento e sarà aperto al pubblico. (segue) (Ren)