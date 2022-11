Lavoro: le politiche attive al centro del convegno Fmpi, Durigon accoglie le proposte sul Reddito di cittadinanza (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sullo sviluppo dell'agroalimentare e sull'aumento dei salari è stato incentrato l'intervento del deputato di FdL Marco Cerreto che ha evidenziato il valore e l'impegno dei lavoratori e l'impegno ad evitare ogni forma di sfruttamento che, purtroppo, nel lavoro agricolo è molto presente". "L'impegno della Cisl regionale è fortemente proteso a favorire l'incremento dell'economia campana, l'occupazionale e per migliorare la qualità del lavoro – ha detto la Segretaria Regionale della Cisl Doriana Bonavita -, a tal fine occorre sostenere il lavoro delle piccole e medie imprese, che sono il motore occupazionale del nostro territorio, e creare un contesto in Campania, ma, in generale nel Sud Italia, che garantisca i livelli essenziali delle prestazioni, soprattutto nei settori della salute, del lavoro, dell'istruzione. L'eventuale autonomia regionale differenziata va inquadrata nel contesto costituzionale e di rispetto del Mezzogiorno e dell'unità d'Italia". Su questo tema sono giunte anche le rassicurazioni del Sottosegretario Durigon il quale ha evidenziato che "la Lega ha intenzione di attuare il regionalismo differenziato nell'ambito delle norme costituzionali e rispettando i criteri di coesione economica e sociale che devono essere applicati da nord a sud". (Ren)