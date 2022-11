Napoli: al via i Weekend di Accogliere Ad Arte dedicati a chi lavora a contatto con turisti e cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due fine settimana dedicati alla scoperta e alla conoscenza di Napoli da parte dei suoi cittadini per rendere la comunità sempre più consapevole del proprio patrimonio culturale: sono i "Weekend di Accogliere Ad Arte", che prenderanno il via da giovedì 24 novembre. L'iniziativa, promossa da Progetto Museo, con il sostegno della Regione Campania e di Reale Mutua, e il patrocinio del Comune di Napoli, si compone di un "Dialogo di comunità", aperto al pubblico, per riflettere su come la città racconta sé stessa attraverso il cinema e come si crea il suo immaginario, e di un serie di "Itinerari urbani" dedicati a chi lavora a contatto con turisti e cittadini (tassisti, dipendenti del trasporto, addetti al verde, polizia municipale, esercenti, personale alberghiero, addetti Infopoint e ristoratori) per leggere la città da diverse prospettive. Il programma dei "Weekend di Accogliere Ad Arte" è a cura di Caterina De Vivo e Laura Fusca. Il primo appuntamento sarà proprio con il "Dialogo di comunità", giovedì 24 novembre 2022, alle ore 18, nella Sala del Capitolo San Domenico Maggiore (vico San Domenico Maggiore, 18 - Napoli) intitolato "Napoli in scena". Con Maurizio Gemma, Direttore Fondazione Film Commission Regione Campania, Alessandro Rak, regista, e Elisabetta Moro, antropologa Università degli Studi Napoli Suor Orsola Benincasa, e con la moderazione di Francesca Amirante, presidente Progetto Museo e ideatrice di Accogliere Ad Arte, si rifletterà su come la percezione dei luoghi e l'immaginario della città nei suoi cittadini sia modificata dal racconto mediatico. In questi ultimi anni Napoli è diventata una location d'elezione per film, serie tv e fiction. La produzione cinematografica e le sue scelte narrative contribuiscono a ridisegnare la narrazione dei luoghi. Alessandro Rak, regista della "Gatta Cenerentola" e de "L'arte della felicità" illustrerà una modalità meno tradizionale di raccontare le storie e i luoghi attraverso il linguaggio dell'animazione; l'antropologa Elisabetta Moro, autrice di diversi libri su Napoli tra cui "Sirene. La seduzione dall'antichità ad oggi" (ed. il Mulino), affronterà il tema di come la narrazione cinematografica possa ricostruire la percezione degli spazi; infine Maurizio Gemma ci racconterà come nasce l'ideazione di un film a Napoli, ripercorrendo le tappe più importanti di un lavoro costruito nel tempo che ha reso la città sede di numerose produzioni cinematografiche. Il "Dialogo di comunità" sarà aperto al pubblico fino ad esaurimento posti ed è consigliata la prenotazione a info@accogliereadarte.it. (segue) (Ren)