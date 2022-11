Azione: Carfagna, diventarne presidente è una sfida bellissima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Assumere l'incarico di presidente di Azione è una bellissima sfida. Ritengo sia un grande privilegio diventare presidente di una comunità politica così giovane, nata solo 3 anni fa. ma già così attiva e appassionata e solida nelle sue idee". Lo ha affermato Mara Carfagna a Napoli al teatro Politeama, dove si sta tenendo l'assemblea nazionale di Azione. "Ovviamente è anche una grande responsabilità accompagnare questo partito in un percorso di consolidamento - ha aggiunto Carfagna -, radicarlo sempre più sul territorio, soprattutto dove siamo più fragili e scoperti. L'obiettivo, ambizioso ma non impossibile, è quello di fare di Azione, grazie anche al percorso federativo che sottoporremo all'assemblea, il primo partito italiano: il nostro paese ha bisogno di un partito che lo protegga e non lo esponga ad avventure, salti nel buio, finte e improbabili rivoluzioni. Ha bisogno di un partito che non metta mai in discussione il quadro delle alleanze internazionali di cui facciamo parte e la nostra appartenenza all'Ue. Il nostro paese ha bisogno di un partito che proponga, ma pratichi anche, un modello di governo fondato non sugli slogan e sulla propaganda, sulla sollecitazione della paura, ma sulla responsabilità, sul senso dello Stato e del rispetto delle istituzioni". (Ren)