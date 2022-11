Autonomia: Gelmini, non può basarsi su scontro nord-sud. Senza finanziare i Lep non si può realizzare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io credo che il dibattito sull'autonomia differenziata risenta di una impostazione ideologica sbagliata che purtroppo la proposta Calderoli sembra confermare". Lo ha affermato Mariastella Gelmini, vicesegretario e portavoce nazionale di Azione, a Napoli dove è in corso l'assemblea del partito. "L'autonomia - ha spiegato - è prevista dalla costituzione, non è una corsa all'accaparramento delle risorse, non può essere giocata in uno scontro Nord-Sud, ma deve essere uno strumento che consenta di introdurre trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche e garantire al sud e al paese i Lep". "Sui Livelli Essenziali di Prestazione avevamo cominciato a lavorare durante il governo Draghi con Mara Carfagna, finalizzandoli, ad esempio, sugli asili nido, sul trasporto dei disabili: questo percorso si è inspiegabilmente interrotto. Ora vediamo quale sarà la vera bozza Calderoli, ma è chiaro che senza il finanziamento dei lep non può esserci autonomia". "Il rischio è che questa fuga in avanti di Calderoli condanni ancora una volta il nord a non avere l'autonomia e ad uno scontro con il sud che non serve al paese" ha concluso la Gelmini. (Ren)