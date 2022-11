Difesa: giurano gli allievi della Scuola militare Nunziatella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Napoli, in Piazza del Plebiscito, questa mattina, gli allievi del 235esimo corso medaglia d'oro al valor militare capitano Raffaele Tarantini hanno prestato giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana, alla presenza del capo di Stato maggiore dell'Esercito, generale Pietro Serino, accompagnato dal comandante per la formazione, specializzazione e dottrina dell'Esercito, generale Carlo Lamanna. Alla cerimonia, si legge in un comunicato stampa, hanno presenziato tra gli altri: il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, il presidente dell'Associazione nazionale ex-allievi Nunziatella, Giuseppe Izzo, il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, generale Teo Luzi, le Associazioni combattentistiche e d'arma, altre autorità militari e civili tra le quali, rappresentanti diplomatici, della magistratura, dell'università, delle regioni, degli enti locali e delle altre amministrazioni. (segue) (Com)