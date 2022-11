Terzo polo: Calenda, non siamo una costola del Pd, puntiamo a diventare perno del sistema politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Leader di Azione

19 luglio 2021

- Se qualcuno pensava di venire in Azione per fondare una costola del Pd si è sbagliato di grosso: noi stiamo costruendo una grande area liberal-democratica, un partito di centro che metta insieme liberali, popolari e riformisti e che diventi il perno del nuovo sistema politico. Lo ha dichiarato il leader di Azione, Carlo Calenda, intervenendo all’Assemblea nazionale del partito a Napoli. "Siamo il partito più votato tra i giovani perché non parliamo solo politichese, per noi la politica è una grande battaglia etica. La rivoluzione di cui ha bisogno l’Italia è il pragmatismo, che non è tecnocrazia. È la capacità di prendere un’idea di Paese e trasformarla in provvedimenti, consapevoli che questi provvedimenti avranno aspetti positivi e aspetti negativi", ha aggiunto.(Rin)