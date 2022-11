Legge di Bilancio: Calenda, non c'è niente dentro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La manovra è una scatola vuota, non c'è niente dentro. E' una manovra Salvini, con le solite cose: il tetto al contante, i condoni, le pensioni". Lo ha dichiarato Carlo Calenda, leader di Azione, rispondendo ai cronisti a margine dell'assemblea nazionale di Azione in corso a Napoli. "Sono tutte cose - ha aggiunto Calenda - che tralasciano di toccare i punti fondamentali: l'evasione fiscale, la sanità: sono previsti fondi in discesa per la sanità, ma noi sappiamo che la sanità in Italia è in condizioni di grande difficoltà". (Ren)