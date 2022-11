Azione: Calenda, Mara Carfagna sarà presidente del partito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi eleggeremo Mara Carfagna presidente del partito, una personalità per noi molto importante anche per riuscire a parlare al Sud Italia". Lo ha annunciato Carlo Calenda, leader di Azione, dopo essere giunto al Teatro Politeama di Napoli per l'assemblea nazionale del movimento da lui fondato. "Non è un caso - ha aggiunto Calenda - che facciamo a Napoli questo incontro. C'è un lavoro da fare per dare rappresentanza a chi ritiene che il Sud non sia condannato all'assistenzialismo e possa invece emanciparsi, avere industrie, servizi, istruzione, sanità. Sarà la nostra priorità nei prossimi mesi". (Ren)