Azione: Gelmini, adesso federazione con Italia Viva per costruire un unico partito entro le prossime europee

- "Oggi poniamo la prima pietra di un grande progetto che sarà di fondamentale importanza, non per noi, ma per l'Italia". Lo ha affermato Mariastella Gelmini, vicesegretario nazionale e portavoce di Azione, all'assemblea nazionale del partito in corso a Napoli. "Alle elezioni politiche - ha ricordato Gelmini - abbiamo unito le forze con Italia Viva e oltre 2 milioni di italiani ci hanno dato fiducia. Non ci siamo divisi dopo il voto, come qualcuno prevedeva, e non lo faremo. Abbiamo preso un impegno con gli elettori: con l'assemblea di oggi, a meno di due mesi dal voto, dopo aver costituito i gruppi unici in Parlamento, approveremo un accordo di federazione con Italia Viva con l'obiettivo di costituire il partito unico entro le elezioni europee del 2024". (Ren)