Cultura: a Napoli uno spazio per riflettere sui temi dell'inclusione e dell'emancipazione sociale (3)

- Lo scopo di questo primo Talk/01 - Nuovi spazi per i diritti dell'abitare e del lavoro è permettere agli operatori delle organizzazioni del Pio Monte della Misericordia di discutere sul modo in cui i progetti, i servizi e le attività sono influenzati e condizionati dai recenti cambiamenti (nuovi bisogni, nuovi modi di vivere le relazioni, nuove disuguaglianze, nuove povertà). Ma non solo. Sarà approfondito il processo di costruzione delle nuove politiche sociali e in che misura esse recepiscono queste nuove istanze di cambiamento (emergenziale ed ordinario), e si investigherà sulle ricadute concrete delle decisioni politico-amministrativo, con attenzione particolare agli investimenti del PNRR, che investono la città di Napoli. Saranno ascoltati i punti di vista di rappresentanti testimoni del mondo dell'impresa, della cultura, del turismo, della scuola, che solo apparentemente sono lontani dal Terzo settore/Privato sociale, con i quali invece è necessario costruire delle alleanze, di senso e di obiettivi, per costruire insieme il benessere futuro delle persone e della città. Il Pio Monte della Misericordia lavora al fianco di organizzazioni sociali e culturali che operano sul territorio, sostenendo le loro attività istituzionali e partecipando alla costruzione dei loro progetti. Nel 2012 è nata la Rete Sociale del Pio Monte della Misericordia, una collaborazione tra organizzazioni da cui scaturiscono progetti, soluzioni e iniziative utili. Le associazioni che la compongono –­ tra cui La Scintilla Onlus, Dedalus Cooperativa sociale, La Locomotiva Cooperativa sociale, Fondazione Massimo Leone Onlus, Fondazione Ant, Informatici senza Frontiere, Casa di Matteo, Fondazione Rione Sanità, Imparare.Fare, Respiriamo Arte, Kora, Amici di Peter Pan, MIQ Movimentiamo il Quartiere e altre ancora – non solo si incontrano per condividere esperienze, idee e buone pratiche, ma lavorano insieme a progetti concreti che riescono a durare nel tempo, trasformandosi e ampliandosi. (Ren)