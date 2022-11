Lavoro: le politiche attive al centro del convegno Fmpi, Durigon accoglie le proposte sul Reddito di cittadinanza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversificare i fondi e gli stanziamenti tra piccole e medie imprese, creare un sistema virtuoso tra domanda e offerta, promuovere le politiche attive, individuare un sistema di coesistenza tra pubblico e privato, e ancora scongiurare la fuga dei giovani dal nostro territorio valorizzando le eccellenze e le opportunità in loco, sono gli ulterori temi trattati al convegno intitolato: "Dall'agroalimentare al manifatturiero, le politiche attive per il lavoro e Pmi", i cui lavori sono aperti dal saluto istituzionale del Presidente della Camera di Commercio di Napoli, Ciro Fiola. "Il nostro ruolo – hanno evidenziato i dirigenti di Fmpi nei vari interventi - è rendere protagoniste le piccole imprese perché sono loro che muovono l'economia e possono rilanciare il nostro Paese. Le lobby delle grandi imprese, però, dettano leggi nelle scritture di quelli che sono i provvedimenti di sostegno, facendo affannare le piccole e per questo dobbiamo aiutarle con tutti gli strumenti in nostro possesso, primo fra tutti fare appello al Governo affinchè diversifichi i fondi'. (segue) (Ren)