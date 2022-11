Energia: Turi (commercialisti), ridurre i costi in 'bolletta' per imprese e famiglie (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Secondo Stefania Linguerri (presidente della Commissione di studio tutela del consumo dell'Odcec partenopeo) "l'impatto più 'tangibile' della crisi energetica è sul potere d'acquisto dei consumatori. Gli analisti stimano una spesa energetica della famiglia tipo a oltre 5.200 euro quest'anno e a quasi 6.900 euro l'anno prossimo, con aumenti, rispetto all'anno precedente, di oltre 1.900 euro nel 2022 e oltre 1.600 euro nel 2023. Gas naturale e petrolio insieme soddisfano oltre i tre quarti del fabbisogno energetico italiano – il gas offre solo circa il 40% e sono quasi interamente importati. La crisi ucraina ha messo in evidenza la dipendenza dell'Europa, e di alcuni Paesi in particolare tra cui l'Italia, dal gas russo. In Italia - ha concluso Linguerri - all'interno del Pnrr sono stanziati circa 85 miliardi di euro per la transizione ecologica e la mobilità sostenibile con la finalità, tra l'altro, di coordinare gli interventi utili a raggiungere l'obiettivo della de-carbonizzazione entro il 2050". Al forum interverranno anche Carlo Marino (presidente Anci Campania); Paola Giordano (presidente Ancrel Campania); Antonella Miletti (docente Istituzioni di Diritto Privato, Università degli Studi di Napoli Federico II); Marco Vignola (responsabile Settore Energia Unione Nazionale Consumatori); Claudio Corso (dottorando in Diritto delle Persone, delle Imprese e dei Mercati); Silvana Urso (responsabile delle Procedure Speciali dello Sportello del Consumatore Energia e Ambiente-Acquirente Unico), Giovanni Galieti (responsabile Servizio Conciliazione Arera-Acquirente Unico), Carlo De Masi (presidente nazionale Adiconsum) e Dario Del Grosso Colonna (responsabile Energia, Ambiente e Servizi idrici Adoc Nazionale). (Ren)