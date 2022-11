Immigrazione: Piantedosi, dobbiamo gestire noi i flussi non i trafficanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il sogno migratorio dei giovani provenienti dall'Africa dobbiamo gestirlo noi con i paesi da cui provengono, non certo i trafficanti. Su questo siamo tutti d'accordo". Lo ha affermato il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, a Napoli per il Comitato provinciale dell'ordine e la sicurezza, risponendo a una domanda dei cronisti. "La convocazione di un vertice Ue - ha aggiunto, è un primo successo ed è la riprova del fatto che l'Italia è riuscita a ottenere che l'argomento ricevesse la giusta attenzione degli organismi europei". "Il piano del governo sui migranti - annunciato - sarà presentato agli uffici dell'Unione e ruota attorno al fatto che siamo fortemente convinti che ogni azione di fermezza per respingere traffici illegali, soprattutto nel Mediterraneo, dovrà essere compensata con iniziative strutturali, che prevedano flussi di ingresso legali e corridoi umanitari". "Non abbiamo lezioni da imparare da altri, l'Italia - ha rimarcato il ministro - ha già importanti esperienze che vanno messe a sistema e rese funzionali come contraltare ad azioni di fermezza". (Ren)