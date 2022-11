Ucraina: De Luca, governo assuma una posizione seria su armi e cessate il fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi auguro che sulla guerra in Ucraina il governo italiano assuma una posizione seria, siccome ci sarà una discussione a breve anche sulle nuove armi da inviare". Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel corso della consueta diretta Facebook del venerdì. "All'Ucraina bisogna mandare armi esclusivamente difensive - ha detto - ma rendendo esplicito l'invio di queste armi. Abbiamo il diritto di sapere cosa mandiamo in Ucraina. Poi, nel momento in cui diamo armi difensive all'Ucraina, dobbiamo impegnare il Governo italiano a prendere un'iniziativa con i paesi europei, in raccordo con gli Stati Uniti, per avanzare formalmente una proposta di cessate il fuoco a Russia e Ucraina. Mi auguro di non sentire più le posizioni assolutamente ottuse che abbiamo sentito in questi 9 mesi, cioè 'armi e basta'. Non è accettabile". (Ren)